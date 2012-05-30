Львовщина: на объектах Евро произошел лишь один случай травматизма

В период подготовки к чемпионату по футболу на строительных объектах Евро-2012 во Львовской области произошел лишь один случай производственного травматизма с работником строительной организации.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе теруправления Госгорпромнадзора во Львовской области.

Как отмечается в сообщении, всего на Львовщине в период интенсивного ведения работ по подготовке инфраструктуры к чемпионату Европы государственным надзором были охвачены свыше трехсот объектов. В первую очередь особое внимание уделялось строительству стадиона «Арена-Львов», реконструкции Международного аэропорта «Львов» им. Данила Галицкого, объектам гостиничной инфраструктуры, автомобильным и железным дорогам.