Львовщина: на объектах Евро произошел лишь один случай травматизма
13:37, 30 мая 2012Новости регионов
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Сообщили в Госгорпромнадзоре
В период подготовки к чемпионату по футболу на строительных объектах Евро-2012 во Львовской области произошел лишь один случай производственного травматизма с работником строительной организации.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе теруправления Госгорпромнадзора во Львовской области.
Как отмечается в сообщении, всего на Львовщине в период интенсивного ведения работ по подготовке инфраструктуры к чемпионату Европы государственным надзором были охвачены свыше трехсот объектов. В первую очередь особое внимание уделялось строительству стадиона «Арена-Львов», реконструкции Международного аэропорта «Львов» им. Данила Галицкого, объектам гостиничной инфраструктуры, автомобильным и железным дорогам.
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