Выпускников в Одессе кормили повара, больные сальмонеллезом

Причиной отравления студентов Национального университета «Одесская юридическая академия» стало несоблюдение правил термической обработки продуктов работниками ресторана «Золотой берег», а также их заболевание сальмонеллезом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на пресс-конференции главный санитарный врач Одесской области Любовь Засыпка.

По ее словам, при проверке выяснилось, что «персонал ресторана является либо больным сальмонеллезом, либо его носителем. Кроме того, для обслуживания выпускного на кухню были незаконно наняты пятеро неквалифицированных работников, не имеющих медицинских книжек».

Главный санврач добавила, что «посетители ресторана могли заразиться острой кишечной инфекцией через блюда, приготовленные одним из наемных работников кухни, который не соблюдал правила личной гигиены. Медиками обнаружены палочки сальмонеллы у 9 из 22 студентов, обратившихся за медицинской помощью».

«Сейчас ресторан закрыт, по материалам исследования администрация ресторана оштрафована на максимальную сумму - 425 грн, однако пациенты инфекционной больницы намерены подать в суд на виновников пищевого отравления», - резюмировала Л.Засыпка.

Как сообщал УНИАН, 26-28 мая в Одесскую инфекционную больницу с диагнозом «гастроэнтероколит» были госпитализированы 22 выпускника Национального университета «Одесская юридическая академия», которые отмечали окончание учебы в ресторане «Золотой берег».

Сегодня специалисты санитарно-эпидемиологической станции Киевского района Одессы, проводившие лабораторные исследования образцов пищевых продуктов во временно закрытом ресторане, обнародовали предварительные выводы: выпускники могли отравиться блинами с икрой и шашлыками.