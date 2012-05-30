Из Александровской больницы выписывают тысячи пациентов

В Киеве пациенты должны освободить одну из крупнейших больниц – Александровскую, потому что там во время Евро-2012 будут лечить иностранных фанов.

Об этом сообщает ТСН, отмечая, что речь идет об 1 тыс. 200 украинских больных.

По словам главного врача этого медицинского заведения Роман Василишина, "31 числа текущего месяца наша больница прекращает госпитализацию всех ургентных и плановых больных”. “А до 7 июня должны выздороветь все, кто сейчас слаб", - сказал он.

Одна из пациенток Татьяна, которой только что удалили аппендикс, уже готовится к выписке, послезавтра женщина едет домой. Ее соседка по палате возмущается, что вылечить язву до начала Евро-2012 она никак не успевает, потому что нужно минимум 2 недели. В то же время тяжелобольных украинских пациентов, которые не успеют выздороветь к началу Евро, на улицу обещают не выгонять.

Р.Василишин сказал, что Александровскую больницу вібрали базовой для иностранцев, потому что она ближе к стадиону. Он просит всех потерпеть, потому что "это всего один месяц, это честь нашего государства". По его словам, за неделю до начала Евро-2012 «больницу должны подкрасить, отмыть, заменить все непонятные надписи». Он отметил, что на 100% готов лишь инфекционный корпус, потому что он 6 лет стоял долгостроем, а сейчас ударными темпами завершили его строительство.

ТСН отмечает, что “европейцы не увидят ни коек с сетками, ни старого белья, ни списков с лекарствами, за которыми нужно сбегать в соседнюю аптеку”, а для положительных впечатлений гостей персонал клиники полгода изучал английский.

Согласно сообщению, врачи говорят, что “фанов ожидают с медицинскими страховками, но если у подвыпившего болельщика не выдержит сердце - страховая компания не возместит стоимость медицинских услуг, то в таком случае ситуацию спасет наличность”. А тот, кто не оплатит счет на месте, потом получит его от посольства после возвращения домой.