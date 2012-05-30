В Борисполе погибли три работника водоканала

Во время очистки выгребной ямы

Вчера в 16.00 в Борисполе Киевской области на территории частного домовладения во время очистки выгребной ямы погибли три работника водоканала от отравления продуктами разложения органической биомассы. На месте происшествия работала оперативная группа Главного территориального управления МЧС в Киевской области, сообщает пресс-служба МЧС.

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