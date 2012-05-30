В Донецке рухнула крыша котельной
11:26, 30 мая 2012Новости регионов
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Погибших и пострадавших нет
В Буденновском районе Донецка обрушилась крыша котельной.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Центре пропаганды ГУ МЧС Донецкой области.
По данным МЧС, 28 мая в 22:22 в Буденновском районе в котельной произошло частичное разрушение кровли здания на площади примерно 70 квадратных метров.
Погибших и пострадавших нет. В 5:20 утра 29 мая была восстановлена подача горячей воды потребителям.
Причина обрушения устанавливается.
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