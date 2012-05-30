В Донецке рухнула крыша котельной

В Буденновском районе Донецка обрушилась крыша котельной.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Центре пропаганды ГУ МЧС Донецкой области.

По данным МЧС, 28 мая в 22:22 в Буденновском районе в котельной произошло частичное разрушение кровли здания на площади примерно 70 квадратных метров.

Погибших и пострадавших нет. В 5:20 утра 29 мая была восстановлена подача горячей воды потребителям.

Причина обрушения устанавливается.