В больнице Днепропетровска остается одна пострадавшая

В больнице Днепропетровска на сегодня остается одна пострадавшая от серии взрывов 27 апреля.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении здравоохранения Днепропетровской областной государственной администрации.

Как информировал корреспондента УНИАН главный врач областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко, вчера, 29 мая, из больницы был выписан Валерий Рудковский, которому из-за тяжелого ранения во время первого взрыва ампутировали руку. Сейчас в больнице остается одна пострадавшая - 77-летняя Раиса Грозь. Она находится в отделении травматологии.

По словам С.Рыженко, состояние госпитализированной удовлетворительное, но в ближайшие дни она будет оставаться в больнице.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля в Днепропетровске прогремели 4 взрыва, в результате которых пострадал 31 человек, в том числе 10 детей.