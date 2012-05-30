Жителям Рени питьевую воду подвозят цистернами

В Рени Одесской области, где без централизованного водоснабжения остались 12 тысяч 600 потребителей, организован подвоз питьевой воды населению 4 цистернами и дополнительно планируется привлечь 5 цистерн.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Вчера в 3.00 в Рени из-за ливня поднялся уровень воды в балке „Баланешты”, в результате чего произошло подтопление насосного помещения станции второго подъема КП „Рениводоканал”.

По состоянию на 7.00 сегодняшнего дня подразделами МЧС проводятся работы по отводу дождевой воды из балки.

Происшествие находится на контроле Главного территориального управления МЧС в Одесской области.