В четырех больницах Киева заработает Wi-Fi

С июня в четырех медицинских заведениях Киева пациенты и сотрудники будут иметь неограниченный бесплатный доступ к Интернету.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, зоны свободного доступа к Интернету по технологии WI-FI заработают в таких медицинских заведениях: Киевской городской клинической больнице № 6 на ул. Комарова, 3; Киевской городской клинической больнице № 12 на ул. Подвысоцкого, 4-А; Киевской городской клинической офтальмологической больнице «Микрохирургия глаза» (ул. Комарова, 3), а в также Александровской городской клинической больнице г. Киева, ул. Шелковичная, 39/1.

Все желающие будут иметь возможность бесплатного доступа к сети Интернет на территории указанных заведений.

Как напоминают в КГГА, Александровская и 12-я больницы обеспечивают медицинскую помощь во время проведения чемпионата Евро-2012 в Киеве. Поэтому внедрение свободного доступа к Интернету является дополнительным удобством для гостей Киева – болельщиков чемпионата по футболу в случае их обращения за медицинской помощью.

Внедрение бесплатного доступа ко всемирной сети Интернет для персонала медицинских заведений Киева и их пациентов было начато при поддержке Главного управления здравоохранения КГГА Государственным центром телемедицины при участии частных компаний.