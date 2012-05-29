В Киеве пресекли убийство пожилых супругов

Работники столичного УБОПа задержали трех мужчин, которые планировали ограбить, а затем убить пожилых супругов.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве, в УБОП поступила оперативная информация о том, что трое жителей столицы готовят совершение тяжкого преступления с целью завладения крупной суммой денег.

Как отметили в ОСО, злоумышленники были задержаны, когда они ворвались в квартиру супругов в Днепровском районе Киева.

Против задержанных возбуждено уголовное дело за разбой и покушение на убийство.