Уже есть версии, чем отравились выпускники юракадемии

Выпускники Национального университета «Одесская национальная юридическая академия», госпитализированные в инфекционную больницу после празднования выпускного вечера в ресторане «Золотой берег», могли отравиться блинами с икрой и шашлыками.

Как передает корреспондент УНИАН, такие предварительные выводы обнародовали сегодня специалисты санитарно-эпидемиологической станции Киевского района Одессы, проводившие лабораторные исследования образцов пищевых продуктов во временно закрытом СЭС ресторане.

Что касается состояния здоровья 22 пациентов Одесской инфекционной больницы, госпитализированных с диагнозом «гастроэнтероколит», то медики квалифицируют его как «средней и легкой степеней тяжести». Больных смогут выписать из больницы после получения окончательного заключения экспертов.

Как сообщал УНИАН, 26-28 мая в Одесской инфекционной больнице с диагнозом «гастроэнтероколит» были госпитализированы 22 выпускника Национального университета «Одесская юридическая академия», которые отмечали окончание учебы в ресторане «Золотой берег».

Президент ОНЮА Сергей Кивалов обнародовал заявление, требуя привлечения к ответственности виновных - «вплоть до возбуждения уголовных дел».

Прокуратура Киевского района Одессы начала проверку по факту пищевого отравления выпускников Одесской юракадемии.

Причины и условия, вызвавшие симптомы пищевого отравления у 22 выпускников одесского вуза, стали предметом исследования специалистов СЭС совместно с правоохранителями на основании соответствующего обращения в прокуратуру Киевского района Одессы двух выпускников ОНЮА.

Специалисты СЭС Киевского района завершают противоэпидемические и санитарно-гигиенические мероприятия в этом заведении общественного питания.