Тернополь обеспечен детсадами на 70% от необходимого. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщил городской председатель Сергей Надал.

«В городе существует насущная потребность в увеличении детсадов или по крайней мере увеличение количества групп. Ведь на сегодняшний день город обеспечен детсадами лишь на 70% от потребности. Если школы у нас заполнены лишь на часть своих мощностей, то детсады – сверх мощностей. Из-за этого очереди желающих сдать своего ребенка в садик – очень большие», – констатирует С.Надал.

При этом он отметил, что слухи о намерении городской власти закрыть детсады в городе не отвечают действительности.

«Я только прошу, не распространяйте слухов, что кто-то закрывает на лето детсады, поскольку никто садики не закрывает. Садики летом будут работать таким образом, чтобы все родители смогли оставить здесь своих детей. Там, где будет ремонт, детей переведут в другие группы или в другие детсады, если не будет возможности обеспечить функционирование, по крайней мере, половины заведения», – объяснил С.Надал.

Всего этим летом запланировано сделать ремонт в 15 детсадах из действующих 36.

По словам городского председателя, будут ремонтировать садики за средства городского бюджета, из государственного на эти цели не выделено ни копейки. Он также не исключает, что на ремонты будут привлекать и средства родителей.