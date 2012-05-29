В Одесской области проведут общую диспансеризацию

Впервые за последние двадцать лет в Одесской области проводится общая диспансеризация населения сельских районов, которой запланировано охватить всех без исключения жителей.

Как сообщает пресс-служба Минздрава Украины, комплексный осмотр населения квалифицированными специалистами из областного центра уже состоялся в городе Измаил, Измаильськом, а также Болградском районе области, консультации медиков - кардиолога, сосудистого хирурга, невропатолога, онколога, гастроэнтеролога, пульмонолога - получили сотни людей.

Начальник управления здравоохранения облгосадминистрации Михаил Бартко уточнил, что в большинстве районов Одесской области общая диспансеризация начнется с 1 июня 2012 года. При этом средства для оплаты лечения тех, кто имеет серьезные проблемы со здоровьем, но не в состоянии самостоятельно приобрести нужные лекарства, в областном бюджете будут заложены в следующем году.

На протяжении же 2012 года областная власть заявляет о планах выделить на улучшение качества медицинского обслуживания в рамках реализации программы "Здоровье Одесской области" в целом 100 млн грн.