В Тернополе студент-иностранец покусал милиционера

В Тернополе студент-иностранец во время задержания оказал сопротивление и покусал милиционера.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в городском отделе милиции, на хулиганское поведение студента поступила жалоба из бара, где тот отдыхал с друзьями. На место происшествия выехали сотрудники милиции. Однако на появление милиции студент отреагировал агрессивно, стал оказывать сопротивление стражам порядка, пиная их и кусая.

Молодого человека задержали и доставили в горотдел милиции. Им оказался гражданин Конго, студент Тернопольского национального технического университета.

В отношении него был составлен админпротокол по ст. 185 Кодекса Украины об админправонарушениях (злостное неповиновение законному распоряжению работника формирования по охране общественного порядка).

Тернопольский горрайсуд принял решение за содеянное правонарушение взыскать со студента 200 грн штрафа.