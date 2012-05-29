В Закарпатье застрелился солдат срочной службы

Сегодня ночью в Мукачевский ГО УМВД в Закарпатской области поступило сообщение о том, что в одной из воинских частей из стрелкового оружия АК-74 застрелился солдат срочной службы. Информацию об этом подтвердил корреспонденту УНИАН исполняющий обязанности военного прокурора Ужгородского гарнизона Олег Дракин.

По его словам, трагедия произошла вчера, 28 мая 2012 года, приблизительно в 20.30.

Солдат застрелился во время несения службы на боевом посту в воинской части, расположенной в г. Мукачево.

Солдат срочной службы, 1993 г. р., погиб практически сразу на месте.

Военный прокурор добавил, что сразу после сообщения о трагедии выехал на место события.

Также он уточнил, что сразу после выезда, еще 28 мая, возбудил уголовное дело по признакам ч.2 ст. 414 Уголовного кодекса Украины - «неосторожное обращение с оружием, повлекшее смерть».

О.Дракин также добавил, что сейчас прокуратура расследует несколько версий поступка солдата.

Среди них наиболее вероятными является две – неосторожное обращение с оружием и самоубийство.