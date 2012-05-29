В предместье Львова автомобиль протаранил здание ЖД-вокзала

Вчера автомобиль БМВ протаранил здание вокзала железнодорожной станции Брюховичи в предместье Львова.

Об этом сообщил УНИАН главный специалист по связям со СМИ управления МВД на Львовской железной дороге Игорь Кравчук.

По его словам, 24-летний житель Львова, находясь за рулем автомобиля БМВ, не справился с управлением, вследствие чего иномарка влетела в фасадную стену здания вокзала со стороны дороги.

Как сообщил И.Кравчук, сам водитель и никто из прохожих или присутствующих на вокзале не пострадали.

По факту ДТП проводится расследование, сумма нанесенного ущерба устанавливается.

„Стена фасада имеет повреждение, также сильно поврежден автомобиль”, - рассказал И.Кравчук.