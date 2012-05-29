В Хмельницкой области продавали фальсифицированную водку

В Хмельницкой области налоговики разоблачили теневую схему реализации фальсифицированной водки.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе государственной налоговой службы в области, во время проведения мероприятий работниками налоговой милиции осуществлен ряд оперативных закупок незаконно изготовленных фальсифицированных алкогольных напитков. Их экспертные исследования зафиксировали ряд ядовитых для человеческого организма веществ.

Так, согласно заключениям специалиста научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при УМВД в Хмельницкой области, представленные алкогольные напитки не отвечают ДСТУ 4256:2003 „Водка и водка особенная. Технические условия”. В справках о предварительном исследовании доцента кафедры химии Тернопольского национального педагогического университета имени Владимира Гнатюка отмечено, что водочные напитки не только не отвечают ДСТУ, но и содержат примеси веществ, представляющих потенциальную угрозу для жизни и здоровья людей. В соответствии с письмами Хмельницкой областной санитарно-эпидемиологической станции, это спиртное должно быть запрещено к реализации, изъято из обращения и не может быть использовано для потребления людьми.

Во время осмотра одного из магазинов, оперативники обнаружили фальсифицированные алкогольные напитки, бутылки которых оклеены марками акцизного налога с явными признаками подделки, и имеют этикетки водки «Чарка», «Могорич» „Графська” и «Мaximum».

Следственным подразделением налоговой милиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 204 Уголовного кодекса по факту незаконного хранения с целью сбыта, транспортировки с этой целью и сбыта незаконно изготовленных фальсифицированных алкогольных напитков, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с изъятием и уничтожением произведенных товаров и с конфискацией оборудования для их изготовления.