Харьков: скончалась еще одна жертва столкновения автобуса с автовышкой

В харьковской больнице умерла женщина, которая вчера пострадала во время столкновения маршрутного автобуса и автовышки.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в городском Управлении ГАИ, в больнице от полученных травм скончалась 29-летняя пассажирка маршрутки.

По данным ГАИ, кроме нее, вследствие столкновения на улице Деревянко пассажирского автобуса и грузового автомобиля-автовышки на месте ДТП погибла неустановленная пассажирка маршрутки на вид 45-50 лет. Также за медицинской помощью обратились 13 человек (пассажиры и водитель маршрутки), в том числе 22-летняя беременная женщина и 4-летний мальчик. Водитель автовышки не пострадал.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, по факту аварии возбуждено уголовное дело согласно ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Досудебное следствие проводит следственное управление Главного управления МВД Украины в Харьковской области. Ход следствия контролирует прокуратура Харьковской области.

Как сообщал УНИАН, 28 мая в Харькове около 12.20 на улице Деревянко в районе спортивного комплекса «Tetra» пассажирский автобус «Эталон», выполнявший рейс по маршруту №263, врезался в автовышку, которая стояла на обочине. В харьковском департаменте транспорта заявляют, что автобус, попавший в ДТП, выходил на маршрут в технически исправном состоянии.