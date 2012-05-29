Во Львове у гражданина Польши 9,5 выявили килограммов наркотиков

Работники Львовской таможни обнаружили у гражданина Польши 9,5 килограммов наркотиков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, вчера в пункте пропуска через государственную границу таможенного поста «Рава-Русская» Львовской таможни обнаружена крупная партия наркотиков. Вероятно, изъятое вещество может быть героином.

В зону таможенного контроля на полосу движения «зеленый коридор» в направлении выезда из Украины заехал легковой автомобиль под управлением гражданина Республики Польши. У таможенников возникло подозрение относительно возможного нарушения таможенных правил, поэтому автомобиль был направлен в бокс углубленного осмотра транспортных средств. Во время углубленного осмотра автомобиля водитель заявил таможенникам и представителям пограничной службы, что скрыл от таможенного контроля 27 блоков сигарет.

Однако после демонтажа топливного бака автомобиля в черных полотняных мешочках были обнаружены 20 пакетов с неизвестным порошковидным веществом светлокоричневого цвета общим весом приблизительно 9,5 кг.

Вещество изъято и направлено на экспертизу. По предварительной информации, это может быть наркотическое вещество героин.