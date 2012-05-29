Львовщина: во время Последнего звонка трагически погиб выпускник

В Стрыйском районе Львовской области во время празднования в школе Последнего звонка трагически погиб выпускник-девятиклассник.

Как сегодня сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины во Львовской области, несчастный случай произошел 25 мая.

„После того как в школе прозвучал последний звонок, сделав на фоне родной школы последнюю в своей жизни фотографию, девятиклассник вместе с одноклассниками стали озорничать. Забросив случайно обувь на крышу школы, парень решил самостоятельно достать ее... Забраться на крышу он решил по внешнему карнизу (дождеприемнику), который крепится к стене школьного здания. Выпускник 9-го класса одной из школ Стрыйского района не рассчитал своего веса, и на высоте между первым и вторым этажами карниз обвалился”, - говорится в сообщении.

В результате падения на землю выпускник получил несовместимые с жизнью телесные повреждения и умер до приезда «скорой помощи».