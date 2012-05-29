В Полтавской области произошел пожар в школе
10:53, 29 мая 2012Новости регионов
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Причина пожара выясняется
28 мая в школе №4 города Комсомольска Полтавской области возник пожар.
Как сообщили УНИАН работники ТУМНС в Полтавской области, огонь вспыхнул в классной комнате № 10, на втором этаже школы.
Огнем уничтожены внутренняя отделка стен, мебель, учебная литература и стекло на окнах. Убытки и причина пожара выясняются. В тушении принимало участие 2 отделения самостоятельной государственной пожарной части Комсомольска.
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