В Полтавской области произошел пожар в школе

28 мая в школе №4 города Комсомольска Полтавской области возник пожар.

Как сообщили УНИАН работники ТУМНС в Полтавской области, огонь вспыхнул в классной комнате № 10, на втором этаже школы.

Огнем уничтожены внутренняя отделка стен, мебель, учебная литература и стекло на окнах. Убытки и причина пожара выясняются. В тушении принимало участие 2 отделения самостоятельной государственной пожарной части Комсомольска.