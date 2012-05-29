В Хмельницкой области спасатели достали из реки корову
10:49, 29 мая 2012Новости регионов
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Не смогла выбраться
В пгт Теофиполь Хмельницкой области спасатели вытянули из реки корову.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в оперативно-координационном центре территориального управления МЧС в области, приключение произошло в минушие сутки. В реку Полква упала корова и самостоятельно не смогла выбраться.
С помощью автомобиля и спасательной веревки личным составом МЧС были проведены работы по спасению животного.
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