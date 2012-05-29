Почему в Одессе отравились студенты юракадемии?

Прокуратура Киевского района Одессы начала проверку по факту пищевого отравления 22 выпускников Национального университета «Одесская юридическая академия».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, прокуратура проверяет факты, изложенные в обращении врача городской инфекционной больницы и двух выпускников Национального университета «Одесская юридическая академия», госпитализированных в связи с ухудшением состояния здоровья после празднования выпускного вечера в ресторане «Золотой берег».

В частности, сотрудники прокуратуры совместно с работниками райотдела милиции и санитарно-эпидемиологической станции Киевского района Одессы поверили работу ресторана «Золотой берег» 27 мая. По результатам проверки вынесено постановление главного государственного санитарного врача Киевского района города о временном запрещении эксплуатации заведения. Отобраны образцы пищевых продуктов, взяты смывы, проводятся лабораторные исследования.

У пострадавших и должностных лиц ресторана принимаются объяснения, у санитарно-эпидемиологической станции и инфекционной больницы истребованы соответствующие документы.

Как сообщал УНИАН, 26-28 мая в одесскую инфекционную больницу с диагнозом «гастроэнтероколит» были госпитализированы 22 выпускника Национального университета «Одесская юридическая академия», которые отмечали окончание учебы в ресторане «Золотой берег».

Состояние госпитализированных - средней и легкой степеней тяжести.

Специалистами городской СЭС в очаге заболевания проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.