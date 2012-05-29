Черниговщина: скутер столкнулся с велосипедистом, погиб человек

В Черниговской области в результате столкновения скутера с велосипедистом один человек погиб, двое травмированы. Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.

Трагедия произошла в г. Ичня. Водитель скутера "Хонда" совершил столкновение с велосипедистом. В результате происшествия водитель скутера, 1971 года рождения, от полученных травм скончался на месте аварии.

Велосипедист и его несовершеннолетний пассажир, 2008 года рождения, получили телесные повреждения и были доставлены в Ичнянскую центральную районную больницу.