В Сумской области - утечка газонефтяной смеси

В Сумской области ликвидируют последствия утечки газонефтяной смеси, которая произошла вследствие несанкционированной врезки в нефтепровод.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в 14.30 28 мая в Роменском районе на внутрипромышленном нефтепроводе „Артюховка-Талалаевка” диаметром 325 мм, принадлежащему нефтегазодобывающему управлению „Ахтырканефтегаз”, в результате несанкционированной врезки произошла утечка газонефтяной смеси на почву в пределах охранной зоны на площади 200 кв.м.

В 15.20 утечка прекращена путем перекрытия задвижки и в 20.30 разгерметизация ликвидирована. Угрозы окружающей среде нет.

По состоянию на 7.00 29 мая продолжаются работы по очистке почвы, к которым привлечены 6 ед. техники и 18 специалистов „Ахтырканефтегаз”, безопасность работ обеспечивает подразделение МЧС.