В Одесской юракадемии отравилось 22 выпускников
10:26, 29 мая 2012Новости регионов
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Диагноз «гастроэнтероколит»
Количество госпитализированных с отравлением выпускников Одесской национальной юридической академии увеличилось до 22 человек.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, на протяжении 26-28 мая в инфекционную больницу г. Одессы с диагнозом «гастроэнтероколит» госпитализированы 22 человека, которое 26 мая праздновали выпускной вечер в ресторане „Золотой берег”.
Течение заболевания госпитализированных - средней и легкой степеней тяжести.
Специалистами городской СЭС в очаге заболевания проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
Ранее сообщалось о 19 госпитализированных.
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