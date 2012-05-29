В Одесской юракадемии отравилось 22 выпускников

Количество госпитализированных с отравлением выпускников Одесской национальной юридической академии увеличилось до 22 человек.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, на протяжении 26-28 мая в инфекционную больницу г. Одессы с диагнозом «гастроэнтероколит» госпитализированы 22 человека, которое 26 мая праздновали выпускной вечер в ресторане „Золотой берег”.

Течение заболевания госпитализированных - средней и легкой степеней тяжести.

Специалистами городской СЭС в очаге заболевания проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Ранее сообщалось о 19 госпитализированных.