Тернопольщина: в дорожной аварии погиб 12-летний мальчик

В Тернопольской области в дорожно-транспортном происшествии погиб 12-летний мальчик.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного управления МЧС, авария произошла возле села Лановцы Борщевского района.

18-летний водитель автомобиля «Skoda» не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом. В результате столкновения 12-летний брат водителя погиб на месте, сам юноша в состоянии церебральной комы с многочисленными переломами и ранами госпитализирован в Борщевскую центральную районную клиническую больницу.