Волынь: женщина заморила голодом своего одномесячного сына

Владимир-Волынская межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении местной жительницы, заморившей голодом своего одномесячного сына.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, по словам старшего помощника прокурора области по вопросам защиты прав и свобод детей Алексея Гоманюка, мальчик родился у женщины, лишенной ранее решениями судов родительских прав на трех несовершеннолетних детей.

Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, причиной смерти малыша стал голод. За месяц с рождения вес ребенка фактически не изменился, хотя должен был вырасти на 600 граммов. Мать, злоупотребляя алкоголем, содержала ребенка в антисанитарных условиях и забывала кормить.