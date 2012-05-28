Пять из 11 столичных пляжей получили санитарные паспорта

Столичные пляжи «Молодежный», «Тельбин», «Веселка» и «Венеция» получили санитарные паспорта.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА со ссылкой на генерального директора коммунального предприятия «Плесо» Павла Походия.

Первый санитарный паспорт на открытие и функционирование получил пляж «Детский».

По словам П.Походия, продолжается активное сотрудничество коммунального предприятия «Плесо» с районными и городской СЭС относительно получения санитарных паспортов на другие пляжи, в частности, «Предместная слободка», «Черторой» и другие.

Как сообщал УНИАН, в Киеве к пляжному сезону 2012 года подготовят 11 официальных городских пляжей.