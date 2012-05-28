В Харькове отключат 26 насосных станций водоканала

Акционерная компания «Харьковоблэнерго» за долги отключит 26 насосных станций коммунального предприятия «Харьковводоканал».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Харьковоблэнерго», отключение электроэнергии на насосных станциях, расположенных в Дзержинском, Московском, Коминтерновском, Червонозаводском, Фрунзенском, Ленинском, Киевскому, Орджоникидзевском и Жовтневом районах Харькова, будет проведено 31 мая.

По данным облэнерго, по состоянию на 25 мая долг КП «Харьковводоканал» за электроэнергию превышает 307,5 млн грн.

«Прекращение снабжения электрической энергии потребителю, имеющему задолженность по ее оплате, является обязанностью поставщика электрической энергии в соответствии с п. 7.5 Правил пользования электрической энергией», - отметили в облэнерго.

В свою очередь «Харьковводоканал» через пресс-службу Харьковского городского совета распространил сообщение, в котором, в частности, отмечается, что «действующие тарифы не покрывают затраты предприятия на обеспечение харьковчан водой».

В водоканале замечают, что в действующем тарифе предусмотрена ежемесячная оплата за потребленную электроэнергию в размере 18,2 млн грн, однако фактически предприятие должно платить по начислениям АК «Харьковоблэнерго» 25,7 млн грн. Кроме того, ежемесячный рост тарифов на электроэнергию приводит к дополнительным убыткам предприятия.

КП «Харьковводоканал» признало свой долг перед энергетиками, однако призвало «не обострять ситуацию» и «искать пути решения проблемы за столом переговоров».