В Одессе выпускники Юракадемии госпитализированы с отравлением
После праздника в ресторане
19 выпускников факультета адвокатуры Национального университета «Одесская национальная юридическая академия», отмечавшие окончание учебы в одном из ресторанов, госпитализированы с диагнозом «гастроэнтероколит».
После оказания первой помощи медики считают состояние здоровья пациентов удовлетворительным, сообщили УНИАН в Управлении МЧС в Одесской областию
У большинства дипломированных адвокатов после посещения ресторана возникли симптомы пищевого отравления и повышенной температуры тела.
Позже похожие недомогания ощутили обладатели дипломов судебно-административного факультета академии, также проводившие выпускной вечер в том же ресторане.
Главный государственный санитарный врач Киевского района Одессы издал предписание о временном запрете эксплуатации ресторана.
Специалисты СЭС проводят противоэпидемические и санитарно-гигиенические мероприятия.