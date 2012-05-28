Заведующая детсада влила в горло воспитательнице нашатырный спирт

Потерпевшая Галина Хрущ подала апелляцию, которой добивается 50 тысяч гривен моральной компенсации.

Компенсировать 47 тысяч гривен Валентине Македон, теще депутата-регионала Вадима Колесниченко, за вынужденный трехлетний прогул постановил Жашковский районный суд Черкасской области. Кроме этого государство должно заплатить ей еще 7800 гривен на оздоровление и 1500 гривен моральных убытков. Об этом пишет "Газета по-украински".

В 2007 году заведующая местного детсада "Золотой ключик" Валентина Македон, мать жены Вадима Колесниченко, во время ссоры скрутила воспитательницу местного детсада Хрущ Галину и влила ей в горло нашатырного спирта. Вследствие этого женщина получила ожоги дыхательных путей и пищевода ІІ степени.

Четыре судебных инстанции признали тещу политика виновной. Ее уволили с работы. Однако с приходом к власти регионалов дело направили на рассмотрение в Звенигородский суд. Там в ее действиях не увидели состава преступления. А следовательно возобновили на работе и компенсировали зарплату.

Несмотря ни на что, потерпевшая Галина Хрущ сдаваться не собирается. Она подала апелляцию в более Высокий специализированный суд. Он отменил приговор Звенигородского суда. Сейчас дело рассматривает Апелляционный суд Черкасской области.

Как сообщает ТСН, следующее судебное заседание по этому нашатырному делу назначено на седьмое июня. Галина Хрущ за подорванное здоровье добивается 50 тысяч гривен моральной компенсации.