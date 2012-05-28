В Донецке с отравлением госпитализированы 9 журналистов

В Донецке в инфекционном отделении городской больницы им. Вишневского проходят лечение 9 журналистов, отравившихся во время кофе-брейка на открытии Донецкого железнодорожного вокзала.

Об этом корреспонденту УНИАН заявил один из пострадавших журналистов.

Одному из госпитализированных журналистов медики подтвердили диагноз сальмонеллез. Остальным журналистам диагноз поставлен предварительно, до получения результатов анализов на бакпосев.

Еще один журналист отказался от госпитализации. По состоянию здоровья его оставили на амбулаторном лечении.

Одного их журналистов, который был первым госпитализирован в ночь с 21 на 22 мая, сегодня готовят к выписке из больницы.

Как сообщалось, прокуратурой Донецкой области организована проверка по факту массового отравления журналистов 21 мая.

К проверке привлечены специалисты областной санитарно-эпидемиологической станции, работники органов милиции.

По данным пресс-службы Донецкой областной прокуратуры, более 10 представителей центральных и региональных СМИ почувствовали резкое недомогание, имеющее признаки острого пищевого отравления, после кофе-брейка, проведенного в день открытия нового ЖД комплекса в Донецке.

Ход проверки находится на контроле в прокуратуре области.