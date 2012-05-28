В Харькове шестиклассник «заминировал» цирк

В Харькове ученик 6-го класса одной из гимназий города сделал ложное сообщение о заминировании цирка.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Харьковской области, информация о заминировании цирка поступила оператору службы «102» с мобильного телефона от неизвестного ребенка 26 мая в 20.45.

На месте правоохранители установили, что Харьковский государственный цирк не работает. Взрывчатка в здании выявлена не была. Эвакуация не проводилась, движение транспорта не перекрывалось.

Через нескольких часов работники сектора уголовной милиции по делам детей Червонозаводского райотдела города совместно с работниками уголовного розыска за совершение преступления задержали 11-летнего ученика. Мальчик сознался, что сообщил о заминировании цирка, и объяснил, что таким образом он пытался пошутить.

В отношении родителей несовершеннолетнего составлен административный протокол по статье 184 (невыполнение родителями или лицами, которые их заменяют, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Школьник поставлен на учет отдела уголовной милиции по делам детей.

Кроме этого, родителям школьника придется возместить убытки, вызванные ложным вызовом.