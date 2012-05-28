В сверхмарафоне «100 км за 24 часа» победил 57-летний мужчина

В Тернопольской области в сверхмарафоне «100 км за 24 часа» победил 57-летний житель Санкт-Петербурга.

Как сообщил корреспонденту УНИАН организатор соревнования Роман Задорожный, всего участие в супермарафоне приняли 30 человек, стартовавшие вечером 26 мая с Театральной площади. Кроме Тернополя, участие в соревнованиях приняли жители Ривного, Киева, Санкт-Петербурга, Стрыя, Трускавца и разных районов Тернопольской области.

«Несмотря на ночной дождь и достаточно низкую температуру, все марафонцы преодолели расстояние в 50 км, тогда как в предыдущие годы большинство сходило с дистанции на 42-м километре. Победителями стали только 4 участника. Полностью преодолели 100 км Генадий Логвиненко из Санкт-Петербурга, который показал время 13 часов 14 минут, 24-летний Владимир Пупынин из Киева, а также тернополяне Иван Кизюк и Андрей Сторож», – сказал Р.Задорожный.

Участники соревнований пробежали по маршруту Тернополь – Зборов – Козовая – Тернополь. На контрольных пунктах (25, 50, 75 км) и в Зборове и Козовой были организованы палаточные лагеря, где марафонцы могли отдохнуть, перекусить и выпить горячего чая.

Организовали нынешний марафон клуб активного отдыха «Файні мандри», «Пласт», ВО «Тризуб», Молодежный националистический конгресс, Ассоциация туристов Тернополя, управления по делам семьи, молодежной политики и спорта городского совета.

Справка УНИАН. Забеги на 100 километров в Тернополе начали проходить по инициативе местных туристов в 70-х годах прошлого века. Впоследствии традиция утратила свою автуальность. Тернопольский турклуб "Кристалл" возобновил супермарафон в 1997 году. С тех пор его проводят в конце мая и посвящают Празднику Героев.

Победителями марафона считаются все, кто преодолел 100 км и уложился в 24 часа.

Во время забега запрещено пользоваться любым транспортом, основная ставка – на собственные силы, уверенность и выносливость.