Ирина Алферова сломала ногу на сцене, но продолжила игру в спектале

Актриса московского театра «Школа современной пьесы» Ирина Алферова сломала ногу на сцене во время одесских гастролей.

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло в субботу, 26 мая, во время спектакля «Антон Чехов. Чайка» в одесском ТЮЗе. И.Алферова неожиданно упала на сцене. В театр вызвали карету скорой помощи: медики обнаружили у актрисы перелом ноги, наложили шину, усадили в коляску, после чего 61-летняя звезда продолжила игру в спектакле.

В связи с этим театр «Школа современной пьесы» отменил спектакль «Ночь с незнакомцем». Вместо этого спектакля московские актеры сыграют «Вечер театральных баек». В спектакле участвуют Иосиф Райхельгауз, Елена Санаева, Альберт Филозов, Александр Гордон, Юрий Чернов и другие артисты.