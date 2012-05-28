За гибель детей - наказание с испытательным сроком

К четырем годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в органах образования сроком на 2 года осуждена преподавательница Драбовской детской школы искусств (Черкасская область), по вине которой погибли двое детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черкасской области, Каневским горрайонным судом обвиняемая признана виновной в совершении преступления и осуждена к четырем годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в органах образования сроком на 2 года, но на основании статьи 75 Уголовного кодекса осужденная освобождена от отбывания основного наказания с испытательным сроком на 2 года.

С таким приговором не согласился государственный обвинитель и внес апелляцию на несоответствие наказания тяжести совершения преступления и мягкости в отношении лица осужденного. Вскоре судьбу педагога будет решать Апелляционный суд Черкасской области.

Как сообщалось, 28 июля 2011 года по недосмотру учительницы двое 11-летних детей, мальчик и девочка, утонули в Днепре во время экскурсионной поездки по Шевченковским местам в Каневе.

По этому факту прокуратурой было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 137 УКУ (ненадлежащее выполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей).