Киевщина: из-за пожара погибли 5 людей, из них 2 - дети

В Киевской области во время пожара в частном жилом доме погибли пятеро людей, еще двое пострадали.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, около часа ночи 26 мая в с. Большая Дымерка Броварского района Киевской области в частном жилом доме вследствие короткого замыкания в электросети возник пожар.

От отравления продуктами горения погибли 5 человек, из них 2 детей (2006 и 2009 г.р.) и 2 человека пострадали, которые в состоянии средней степени тяжести госпитализированы.