Киевщина: из-за пожара погибли 5 людей, из них 2 - дети
10:47, 28 мая 2012Новости регионов
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Короткое замыкание в электросети
В Киевской области во время пожара в частном жилом доме погибли пятеро людей, еще двое пострадали.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, около часа ночи 26 мая в с. Большая Дымерка Броварского района Киевской области в частном жилом доме вследствие короткого замыкания в электросети возник пожар.
От отравления продуктами горения погибли 5 человек, из них 2 детей (2006 и 2009 г.р.) и 2 человека пострадали, которые в состоянии средней степени тяжести госпитализированы.
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