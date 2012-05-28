На Ривненщине планируют оздоровить 57% детей

В этом году власти Ривненской области планируют оздоровить свыше 82 тысяч детей в возрасте от 7 до 16 лет (57%).

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, особое внимание будут уделять детям из социально незащищенных категорий - сиротам и детям, лишенным родительской заботы, детям с ограниченными физическими возможностями и детям, которые пострадали в результате аварии на ЧАЭС.

На оздоровление, в том числе за пределы области, уже направили 3425 школьников в составе групп и 405 детей вместе с одним из родителей, которые пострадали в результате Чернобыльской катастрофы.

По словам заместителя председателя облгосадминистрации Светланы Сад, этим летом в Ривненской области будут работать 13 стационарных детских заведений оздоровления и отдыха, а также 521 пришкольный лагерь.