Столкнулись легковушка и автобус: двое погибли, 12 - в больнице
09:03, 28 мая 2012Новости регионов
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ДТП на Донетчине
Вчера в 18.00 в Донецкой области на 79-м км автотрассы Славянск - Донецк - Мариуполь произошло столкновение легкового автомобиля Volvo с микроавтобусом „Эталон”.
Как сообщает пресс-служба МЧС, жертвами ДТП стали два человека (один из них скончался в больнице), а еще 12 человек (в том числе четверо детей 2002, 2004, 2005 и 2008 г.р.) госпитализированы в больницы Донецка и Ясиноватой.
По факту произошедшего правоохранительными органами проводится расследование.
На месте события работала оперативная группа Главного территориального управления МЧС в Донецкой области.
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