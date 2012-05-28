В Судаке произошел взрыв: один человек погиб

Милиция проводит расследование

Вчера в 6.10 в Судаке (Автономная республика Крым) произошел взрыв в квартире трехэтажного жилого дома. Как сообщает пресс-служба МЧС, погиб один человек. Разрушений конструкций дома нет. Для бытовых потребностей жильцы дома используют газовые баллоны. Причина взрыва устанавливается. По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter