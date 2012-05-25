В Донецке обрушился балкон, пострадали два человека

В Донецке обрушился балкон, в результате чего были травмированы двое пожилых людей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецка.

Вчера вечером в дежурную часть милиции поступила информация о том, что в жилом доме в Калининском районе Донецка обрушился балкон, на котором в тот момент находилась пожилая супружеская пара.

Пострадавшие с телесными повреждениями разной степени тяжести были госпитализированы.

Прокуратура и милиция проводит доследственную проверку.

Дом, где произошло обрушение, 3-этажный, «сталинской» постройки. Квартира с обрушившимся балконом находится на втором этаже.