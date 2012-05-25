В Донецке обрушился балкон, пострадали два человека
17:47, 25 мая 2012Новости регионов
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Двое пожилых людей...
В Донецке обрушился балкон, в результате чего были травмированы двое пожилых людей.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецка.
Вчера вечером в дежурную часть милиции поступила информация о том, что в жилом доме в Калининском районе Донецка обрушился балкон, на котором в тот момент находилась пожилая супружеская пара.
Пострадавшие с телесными повреждениями разной степени тяжести были госпитализированы.
Прокуратура и милиция проводит доследственную проверку.
Дом, где произошло обрушение, 3-этажный, «сталинской» постройки. Квартира с обрушившимся балконом находится на втором этаже.
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