Херсонщина: 7-месячный ребенок утонул в ведре

В Херсонской области 7-месячный ребенок утонул в ведре.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Херсонской области, трагический случай произошел в селе Зеленый Гай Великоалександровского района. В этот день вся семья - отец, мать и двое детей (2 лет и 7 месяцев) находились дома. Младший ребенок, который еще не умел ходить, без присмотра родителей выполз из комнаты и направился на кухню. Там малышка засунула голову в ведро с водой и захлебнулась. Мать девочки, обнаружив ее, пыталась оказать первую помощь. Но спасти младенца не удалось – ребенок умер до прибытия машины «скорой помощи».

По указанному факту сотрудники райотдела милиции проводят доследственную проверку. Расследование взято под контроль межрайонной прокуратуры.