В Хмельницкой области мужчину покусал барсук
17:12, 25 мая 2012Новости регионов
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Рана левой кисти руки
В Хмельницкой области в хирургическое отделению Новоушицкой центральной районной больницы госпитализирован 61-летний житель с. Малая Стружка с диагнозом «покусанная скальпированная рана левой кисти руки».
Как сообщили УНИАН в территориальном управлении МЧС в области, человек покусал барсук, которого он пытался освободить из капкана.
Врачами проведена работа по недопущению заражения потерпевшего бешенством.
Состояние здоровья пострадавшего оценивается как средней тяжести.
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