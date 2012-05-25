В Хмельницкой области мужчину покусал барсук

В Хмельницкой области в хирургическое отделению Новоушицкой центральной районной больницы госпитализирован 61-летний житель с. Малая Стружка с диагнозом «покусанная скальпированная рана левой кисти руки».

Как сообщили УНИАН в территориальном управлении МЧС в области, человек покусал барсук, которого он пытался освободить из капкана.

Врачами проведена работа по недопущению заражения потерпевшего бешенством.

Состояние здоровья пострадавшего оценивается как средней тяжести.