Врачи во время взвешивания упустили 2-месячного младенца

В Херсонской области прокуратура расследует факт травмирования 2-месячного ребенка медиками .

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Херсонской области, 17 мая в помещении Великоалександровской центральной районной больницы во время взвешивания 2-месячный ребенок выпал из весов на пол и травмировался.

Младенец был доставлен в Херсонскую детскую областную больницу, где сейчас проходит курс стационарного лечения. Степень тяжести полученных травм и их возможные последствия для малыша пока устанавливаются. Следует отметить, что факт травмирования ребенка был скрыт работниками больницы. В частности, информация о происшествии не поступила ни в райотдел милиции, ни в прокуратуру.

По установленному факту Великоалександровская межрайонная прокуратура проводит доследственную проверку, чтобы установить были ли в действиях медиков признаки состава преступления.