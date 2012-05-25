В Киеве мотоциклист сбил на пешеходном переходе школьницу
14:32, 25 мая 2012Новости регионов
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Девочка в больнице
В Оболонском районе Киева 24 мая в 21 час 40 минут на проспекте Героев Сталинграда, водитель мотоцикла «Мастер-125» на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 16-летнюю девушку, ученицу 9-го класса.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе УГАИ г. Киева, мотоцикл двигался со стороны улицы Героев Днепра в сторону улицы Приречной. За рулем был 31-летний киевлянин. Девушка переходила дорогу по «зебре». Потерпевшая с ушибами тела и переломом голени была доставлена в больницу.
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