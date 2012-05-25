В Киеве 5 многодетных семей получили квартиры

По случаю празднования Дня Киева и Дня столицы председатель КГГА Александр Попов вручил приглашение на получение квартирных ордеров 5 киевским многодетным семьям.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горгосадминистрации, на церемонии А.Попов сказал: «В первом квартале план строительства жилья перевыполнен на 15%. Всего за текущий период «Киевгорстрой» возвел свыше 70 тысяч квадратных метров жилья – это тысячи новых квартир для киевлян. Также мы имеем большие планы на программы доступного жилья, в частности речь идет о «70 х 30» и программу ипотечного кредитования, которая предусматривает выплату на протяжении 15 лет под 3% годовых. Я убежден, что объединенные усилия этих программ позволят уже в ближайшее время значительно улучшить жилищное обеспечение киевлян».

Кроме того, председатель КГГА вручил юбилейные медали «На відзначення 1530-річчя Києва». 148 наград получили работники разных предприятий столицы, внесшие личный вклад в развитие города.