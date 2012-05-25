Одесчина: три сельских жителя подорвались, разбирая гранату

Три жителя села Петровка-2 Тарутинского района Одесской области 24 мая подорвались на гранате Ф-1 при неудачной попытке вынуть заряд из корпуса «лимонки», сообщили сегодня УНИАН в Отделе по связям с общественностью Управления МВД Украины в области.

Как уточнили в милиции, «в результате взрыва гранаты в гараже 48-летней жительницы Петровки-2 получили многочисленные ранения трое молодых сельчан. У 23-летнего парня - рваные раны живота, 26-летний лишился кисти правой руки, и только 22-летний отделался испугом и ранениями легкой тяжести».

Потерпевшие госпитализированы, в ночь на пятницу их оперировала бригада хирургов, прибывшая в Тарутинскую райбольницу. Однако двое пострадавших от взрыва, по оценке медиков, «находятся в тяжелом состоянии».

По словам начальника Тарутинского РОВД Ивана Ищенко, гранату парни нашли несколько дней назад на свалке, по этому факту милицией проводится проверка.