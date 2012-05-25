На Кировоградщине уровень радона превышает допустимую норму

В Кировоградской области средние показатели уровня радона в большинстве проверенных учреждениях социальной сферы превышают допустимую норму.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила доктор биологических наук, представитель Института гигиены и медицинской экологии им. Марзеева НАНУ Татьяна Павленко, презентуя результаты измерений.

Исследование проводилось с начала 2012 года в рамках реализации регионального проекта «Стоп-радон».

За это время специалистами установлены 2168 датчиков измерения уровня радона в помещениях заведений образования, здравоохранения, частных домах на всей территории Кировоградской области.

«Средняя активность влияния радона, по предварительным результатам, составляет 84 Бк/м3 (беккерель на кубический метр), тогда как норматив – 50 Бк/м3. Превышение этого показателя мы выявили в половине случаев, превышение 100 Бк/м3– в каждом четвертом помещении», - сообщила Т.Павленко.

По результатам анализа статистических данных измерения радона, превышение нормы зафиксировано в Долинском (54%), Знаменском (63%), Кировоградском (54%), Маловысковском (77%), Новоархангельском (75%), Александрийском (26%) и Светловодском (38%) районах.

Самая сложная ситуация - в Знаменском районе, где зафиксирована наивысшая активность радона в учреждениях социальной сферы.

Т.Павленко подчеркнула научное доказательство прямой взаимосвязи уровня заболеваемости детей лейкемией в результате постоянного влияния радона.

«Ранее в научном мире радон связывали лишь с шахтерами. Считалось, что газ влияет только на людей, которые работают в подземных условиях. Теперь учитывается и его общее влияние на население», - сообщила Т.Павленко.

Результаты измерений проработаны пока на две трети, окончательные заключения относительно проведенных измерений институт обещает предоставить во второй половине июня. Результаты исследований областная власть планирует использовать и учесть при подготовке комплексной программы профилактических мероприятий.