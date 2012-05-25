На Днепропетровщине уничтожают педиатрическую службу

В Днепропетровске вновь созданное независимое родительское движение «За наших детей» предлагает переформатировать проводимую в регионе медицинскую реформу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщили члены комитета движения.

В частности Татьяна Охотник, мать двоих маленьких детей, заявила, что в рамках внедрения в Днепропетровской области медицинской реформы уничтожается педиатрическая служба и ликвидируются женские консультации.

«Созданные так называемые амбулатории не отвечают санитарно-гигиеническим нормам, большинство из них нуждаются в ремонте. Условия для медицинского обслуживания детей неприемлемы. В амбулаториях не разделены потоки пациентов. Участковые врачи, узкие специалисты и лаборатории разбросаны по разным местам, тогда как раньше все находились в одной поликлинике. Это приводит к тому, что все больше людей вынуждены обращаться в платные лаборатории и к платным врачам», - отметила Т.Охотник.

По словам члена комитета движения «За наших детей» Виталия Козлова, «врачи находятся под ужасным прессом со стороны руководства управления здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации, которое, в свою очередь, на обращения родителей о недопустимости подобного реформирования отвечает отписками».

Как отметили участники пресс-конференции, родители, пытавшиеся в одиночку справляться с проблемами, возникшими в результате внедрения медреформы в Днепропетровской области, решили объединить усилия для отстаивания своих прав.

«Мы подготовили предложения к местным властям по вопросам реформирования здравоохранения в Днепропетровской области и приглашаем 1 июня в 17 часов губернатора Александра Вилкула, председателя облсовета Евгения Удода и мэра Днепропетровска Ивана Куличенко на совместную прогулку на детской площадке возле облгосадминистрации, где хотим высказать свое мнение», - сказал В.Козлов.

Как сообщал УНИАН, в Днепропетровской области наряду с Винницкой и Донецкой областями и Киевом внедряется пилотный проект по реформированию системы здравоохранения, согласно принятому закону.