В Херсонской области обесточены 25 населенных пунктов

Из-за сильных грозы

В Херсонской области в результате сильных гроз обесточены 25 населенных пунктов. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Территориального управления МЧС в Херсонской области, обесточены населенные пукты в 6 районах области - Великолепетихском, Геническом, Ивановском, Каховском, Чаплынском и Голопристанском районах. Для ликвидации аварий привлечены 16 бригад электросетей.

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