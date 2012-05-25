В Херсонской области обесточены 25 населенных пунктов
10:36, 25 мая 2012Новости регионов
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Из-за сильных грозы
В Херсонской области в результате сильных гроз обесточены 25 населенных пунктов.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Территориального управления МЧС в Херсонской области, обесточены населенные пукты в 6 районах области - Великолепетихском, Геническом, Ивановском, Каховском, Чаплынском и Голопристанском районах.
Для ликвидации аварий привлечены 16 бригад электросетей.
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